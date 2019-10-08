«Cоседи слышали крики»: житель Уфы убил возлюбленную и покончил с собой

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-08T11:01:47+03:00

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В Уфе в минувшую пятницу, 4 октября, под окнами многоэтажки по улице Дагестанской был обнаружен труп 32-летнего мужчины.

В ходе разбирательства выяснилось, что перед этим он до смерти забил свою 30-летнюю возлюбленную, с которой прожил в гражданском браке более 10 лет. После убийства мужчина вызвал такси. Спустя некоторое время было найдено его тело. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по фактам обнаружения тела женщины и убийства.

Знакомая семьи рассказали изданию ProUfu.ru об отношениях между двумя погибшими. Как оказалось, мужчина часто избивал свою гражданскую жену. Их соседям не раз приходилась вызывать сотрудников полиции, чтобы те утихомирили агрессивного уфимца. За несколько дней до трагедии пара вновь сильно поссорилась. Женщина даже заявляла, что ее возлюбленный собирается ее зарезать. Ей удалось выгнать тирана из дома, однако вскоре тот вернулся, и все закончилось убийством.

Близкие погибшей полагают, что в день убийства соседи слышали крики, но побоялись вмешиваться. При этом незадолго до своей смерти женщина жаловалась им на побои от супруга.

ИСТОЧНИК KP.RU