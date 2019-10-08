2019-10-08T11:39:02+03:00
Общество

Стали известны подробности гибели молодой уфимки в кабинете косметолога

Девушка скончалась по вине специалиста, который окончил шестимесячные курсы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В июле текущего года стало известно о смерти молодой уфимки Элины Бабичевой. 29-летняя девушка скончалась во время посещения косметолога в Москве. Ей ввели обезболивающую инъекцию, после чего у нее начались судороги, пошла пена изо рта и остановилось сердце. Реаниматологи были бессильны.

Подробности инцидента сообщили в программе «Человек и закон» на федеральном канале. Тетя погибшей девушки рассказала, что понятия не имела, на какую процедуру собирается ее племянница.

– Я прождала ее целую ночь. Потом следователь нашел мои контакты и сообщил, что Элины больше нет, – поделилась женщина с журналистами федерального канала.

Как оказалось, Элина пришла в кабинет косметолога, чтобы сделать уколы по омоложению. Для этого необходимо обезболивающее. В данном случае Элине ввели лидокаин, который ее организм не переносил. Врач-косметолог не удосужилась поинтересоваться у пациентки, нет ли у нее аллергии на этот препарат.

Как сообщили в телепрограмме, косметолог Элины «позиционировала себя как пластический хирург, а на деле и до медсестры не дотягивает». «Медик» перед началом своей деятельности ограничилась прохождением шестимесячных курсов. Она не регистрировала своих пациентов, не проверяла их состояния и не спрашивала, имеются ли у них какие-нибудь заболевания.

Изначально косметолог заявила, что ничего Элине не колола, а ограничилась лишь массажем лица. Однако с экспертизой спорить бесполезно – девушка умерла именно от инъекции. Сейчас косметологу грозит тюремное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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