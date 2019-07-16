«Она всегда была на уколах»: молодая уфимка погибла после посещения косметолога

27-летняя уфимка Элина Бабичева погибла в Москве после посещения косметолога.

Как сообщает «Комсомольская Правда», жуткий случай произошел в минувшее воскресенье, 14 июля. Молодая уроженка Уфы приехала к столичному косметологу Юлии Качан, дабы провести некие процедуры. После неизвестной инъекции у молодой уфимки внезапно остановилось сердце. Медики приехали на место уже через 7 минут. Реаниматологи пытались спасти Элину целых 30 минут. К сожалению, уфимка погибла, так и не приходя в сознание.

Примечательно, что по словам родственников погибшей, косметолог, которая проводила процедуры, сразу после смерти пациентки прикинулась… обычным массажистом.

Сейчас эту версию проверяют следователи. Из косметического салона эксперты изъяли все препараты. Московские сыщики направили тело Элины на экспертизу.

Девушка погибла в минувшее воскресенье, 14 июля

Сама косметолог разговаривать с журналистами наотрез отказалась.

«ОНА ВСЕГДА БЫЛА НА УКОЛАХ»

Уфимка работала в одном из столичных банков. Ее бывшая коллега, пожелавшая остаться анонимной, рассказала журналистам «Комсомолки», что Элина часто обращалась за помощью к косметологам.

- Она всегда была на уколах. Мы знали об этом и всегда отговаривали ее. Объясняли, что она и так красивая и не надо ничего делать. У нее это была одержимость какая-то. Несколько лет назад она сделала губы, потом скулы, на а «ботекс» делала регулярно. Она жила в свое удовольствие, хорошо зарабатывала, а детей и семьи у Элины не было, - рассказала девушка.

Напомним, что похожий случай произошел в башкирской на прошлой неделе. 37-летняя уфимка Гульнара М. оказалась в больнице после наращивания ресниц.

«Комсомольская Правда - Уфа» следит за развитием событий.