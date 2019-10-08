В Башкирии спасатели выручили рыбака, потерявшего лодку

СЕГОДНЯ 06:49 2019-10-08T06:49:43+03:00

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В ночь на понедельник, 7 октября, на номер 112 поступил вызов из Иглинского района Башкирии. Как рассказали в госкомитете республики по ЧС, в помощи нуждался рыбак.

Мужчина удил рыбу в Уфимке возле села Кляшево, но потерял лодку - та просто уплыла от него. Рыболов не мог самостоятельно найти дорогу домой, выручать мужчину пришлось сотрудникам аварийно-спасательной службы. Они транспортировали заплутавшего гражданина до села.

К слову, на выходных спасателям уже приходилось помогать рыболовам. Они спасли трех рыбаков в Салаватском районе и Агидели.

ИСТОЧНИК KP.RU