2019-10-06T16:28:46+03:00
Общество

Двое в лодке: рыболовы из Башкирии застряли посреди реки

Мужчины не могли самостоятельно добраться до берега
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На помощь мужчинам пришли спасателиНа помощь мужчинам пришли спасателиФото: Ксения КАЗАКОВА
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В госкомитете Башкирии по ЧС рассказали о двух происшествиях с участием рыболовов – в одном из инцидентов удильщики застряли посреди реки.

По данным аварийного ведомство, все случилось днем 5 октября. Рыбаки 22 и 38 лет взяли лодку и пошли удить на реку Белую города Агидель. В какой-то момент посреди водоема у судна сломался мотор. До берега было достаточно далеко, и мужчины не стали испытывать судьбу. Они обратились к спасателям. Сотрудники экстренной службы транспортировали бедолаг на берег.

Еще один случай с рыболовом произошел вечером того же дня. В лесу рядом с деревней Мечетлино Салаватского района заблудился мужчина. Он возвращался домой с рыбалки, когда на горизонте уже начало смеркаться. Заплутав, местный житель понял, что самостоятельно выбраться не сможет. Оставалось надеяться только на спасателей, которым он и позвонил. Спустя некоторое время мужчину разыскали и вернули домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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