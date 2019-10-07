Полицейских Башкирии обвиняют в жестоком нападении на травмпункт

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-07T14:31:21+03:00

По словам очевидцев, несколько людей ворвались в медучреждение. Они избили пациентов и персонал

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В Стерлитамаке в ночь с 5 на 6 октября неизвестные совершили нападение на травмпункт. Они избили пациентов и персонал медучреждения. Среди налетчиков, предположительно, были сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает паблик «Омбудсмен полиции» ВКонтакте.

Источник, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что той ночью произошло «настоящее побоище с кровью и погромом». В здание травпункта ворвались около 7-8 человек. Они сразу же стали избивать двух мужчин, которые обратились за медицинской помощью. Как оказалось, перед этим их побили в ночном клубе «Большой».

– Санитарки затащили одного из пострадавших в операционную, однако бандиты сломали дверь, избиение продолжилось. Досталось и мед. работникам, в итоге получилось нажать тревожную кнопку, приехала ГБР с АКМ, – поделился автор поста.

Приезд группы реагирования с автоматами, по словам анонима, ни на что не повлиял: избиение продолжилось в присутствии сотрудников. Автор публикации утверждает, что одним из налетчиков был действующий сотрудник отдела собственной безопасности МВД Башкирии, который состоит на службе около трех месяцев. Помимо него, в медучреждении якобы были еще несколько полицейских. Очевидец сообщил, что нападавшие были уверены в своей безнаказанности: не стеснялись ни медиков, ни посетителей, ни видеокамер.

– На данный момент известно, что полицейские всячески пытаются замести следы: со стен отмылась кровь, происходит давление на смену медперсонала учреждения, – добавил аноним.

В МВД Башкирии сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Напомним, 5 октября сотрудники уголовного розыска отмечали свой профессиональный праздник. В этот день их лишили оружия и служебных машин. Соответствующий приказ врио замминистра МВД Башкирии появился в том же «Омбудсмене полиции».

ИСТОЧНИК KP.RU