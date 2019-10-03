В Башкирии полицейских лишат оружия и служебных машин в профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-03T15:21:11+03:00

Ограничения будут действовать в период с 4 по 5 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В популярном сообществе в социальной сети «Омбудсмен полиции» был опубликован любопытный документ, согласно которому сотрудников уголовного розыска лишат табельного оружия и служебных машин. Ограничение будет действовать в период с 4 по 5 октября. Приказ подписан врио замминистра МВД республики Андреем Москвитиным.

В документе написано, что решение принято «в целях недопущения чрезвычайных происшествий». Примечательно, что 5 октября сотрудники угрозыска отмечают свой профессиональный праздник. Возможно, запрет на выдачу оружия связан именно с этим фактом. Под ограничения не попадают полицейские, которые будут дежурить на сутках. Еще один пункт приказа предписывает «усилить контроль за соблюдением служебной дисциплины и законности подчиненными сотрудниками».

Документ адресован начальникам управлений и отделов органов МВД Башкирии, которые должны будут отчитаться о принятых мерах до завтрашнего дня.

В пресс-службе Министерства внутренних дел корреспонденту «КП-Уфа» заявили, что воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу опубликованного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU