«Даю вам неделю»: Радий Хабиров потребовал исправить нарушения в системе школьного питания

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-07T11:20:13+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсети рассказал об итогах проверки качества школьного питания в Башкирии. По его словам, инспекция посетила учебные заведения в 20 районах республики.

К своей публикации руководитель республики приложил фотографии, на которых зафиксирован ряд недочетов в школьных столовых. Среди них – недовес, нарушения условий хранения продуктов (в том числе и с истекшим сроком годности) и отсутствие полноценных обедов. Нарушения были выявлены в школах Уфы, Стерлитамака и Благовещенска, а также в селах и деревнях Булгаково, Старокучербаево, Новые Татышлы, Старые Киешки, Кабаково.

– Я уже говорил, что это исключительно важный вопрос, и мы обязательно приведем качество к единому высокому стандарту. А с теми, кто нам мешает в этом – попрощаемся, – написал Хабиров. – Обращаюсь к главам муниципалитетов: даю вам неделю, чтобы исправить ситуацию. Затем снова будут проверки. Повторится – будем принимать решения. Воровать у детей я не позволю.

Напомним, власти Башкирии хотят привести школьное питание в республике к единой концепции.

ИСТОЧНИК KP.RU