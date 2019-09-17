В Башкирии меняют систему питания в школах

СЕГОДНЯ 08:25 2019-09-17T08:25:54+03:00

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Власти Башкирии хотят привести школьное питание к единой концепции. К программе предлагают присоединиться 115 операторам разных форм собственности.

Реновации в области школьного питания в Башкирии реализуются в рамках нацпроекта «Демография». По словам исполняющего обязанности председателя госкомитета по торговле республики Алексея Гусева, три муниципальных оператора Уфы были объединены в одно предприятие – центр детского и диетического питания. Это значит, что в школьных столовых введен единый стандарт посуды, форме персонала и меню. К тому же оптимизирован управленческий состав, доставка сырья и процесс производства.

Перейти на такую же систему предлагается и 115 операторам школьного питания разных форм собственности. Соответствующие рекомендации были разосланы во все муниципалитеты. Ужесточился порядок отбора операторов. Теперь подать заявки на конкурс могут только те компании, что имеют опыт, техническую базы, а также транспорт и классифицированный персонал.

В рамках того же нацпроекта в Башкирии возрождают молочные кухни. Новое производство в Стерлитамаке обеспечивает продукцией 2,3 тысячи детей льготных категорий. Такие же предприятия до конца года заработают в Сибае, Нефтекамске, Октябрьском и Белорецке.

ИСТОЧНИК KP.RU