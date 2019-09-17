2019-09-17T08:25:54+03:00
Общество

В Башкирии меняют систему питания в школах

К реновации предлагают присоединиться 115 операторам
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Школьные столовые во всей республике будут иметь единое менюШкольные столовые во всей республике будут иметь единое менюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Башкирии хотят привести школьное питание к единой концепции. К программе предлагают присоединиться 115 операторам разных форм собственности.

Реновации в области школьного питания в Башкирии реализуются в рамках нацпроекта «Демография». По словам исполняющего обязанности председателя госкомитета по торговле республики Алексея Гусева, три муниципальных оператора Уфы были объединены в одно предприятие – центр детского и диетического питания. Это значит, что в школьных столовых введен единый стандарт посуды, форме персонала и меню. К тому же оптимизирован управленческий состав, доставка сырья и процесс производства.

Перейти на такую же систему предлагается и 115 операторам школьного питания разных форм собственности. Соответствующие рекомендации были разосланы во все муниципалитеты. Ужесточился порядок отбора операторов. Теперь подать заявки на конкурс могут только те компании, что имеют опыт, техническую базы, а также транспорт и классифицированный персонал.

В рамках того же нацпроекта в Башкирии возрождают молочные кухни. Новое производство в Стерлитамаке обеспечивает продукцией 2,3 тысячи детей льготных категорий. Такие же предприятия до конца года заработают в Сибае, Нефтекамске, Октябрьском и Белорецке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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