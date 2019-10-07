2019-10-07T09:36:34+03:00
Происшествия

В Башкирии насмерть разбился тракторист

Он съехал на машине в кювет и перевернулся
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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На трассе в Башкирии погиб тракторист. Смертельная авария произошла накануне днем в Кугаричнском районе.

В пресс-службе региональной ГИБДД сообщили, что 48-летний местный житель на тракторе Т-40 следовал по дороге Давлетшинский-Аралбаево. На третьем километре трассы что-то пошло не так: тракторист съехал в кювет, где машина опрокинулась. Мужчина скончался на месте происшествия.

Вчера, 6 октября, на дорогах Башкирии зафиксировано 17 ДТП, в которых четыре человека погибли и 15 пострадали.

Напомним, минувшим вечером в Уфе погиб шестилетний мальчик. Он угодил под колеса легковушки и скончался на больничной койке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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