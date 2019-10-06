В Уфе под колеса легковушки попал 5-летний мальчик – ребенок скончался на больничной койке

СЕГОДНЯ 20:57 2019-10-06T21:06:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 6 октября, около 18:20 в Уфе произошло ДТП с трагическими последствиями – под колеса легковушки попал ребенок. О происшествии рассказал в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

фото: ГИБДД РБ

По данным дорожной полиции, 38-летняя уфимка за рулем Toyota Camry во время движения по улице Королева совершила наезд на 5-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте.

фото: ГИБДД РБ

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали малыша, однако спасти ребенка не удалось. Через некоторое время он скончался на больничной койке. Находился ли мальчик на улице один или в сопровождении взрослого, пока неизвестно. Подробности инцидента выясняют сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU