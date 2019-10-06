Радий Хабиров рассказал, как живет его Ланселот

СЕГОДНЯ 19:42 2019-10-06T19:42:39+03:00

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Радий Хабиров продолжает делиться личными снимками в соцсетях – на этот раз он опубликовал фотографию со своим псом.

Напомним, в августе руководитель региона показал нового члена семьи – щенка немецкой овчарки. Хабиров назвал его Ланселотом. С тех пор прошло без малого два месяца, и питомец заметно подрос. Глава Башкирии подметил, что это первая осень для его четвероногого друга.

– Он растёт сильным и добрым. Слышал где-то, что собаки похожи на своих хозяев... Мне в этом случае это нравится. Хотя поживем – увидим, – многозначительно добавил Хабиров.

В комментариях жительница республики выразила надежду, что о народе глава Башкирии будет заботиться так же трепетно, как о Ланселоте.

ИСТОЧНИК KP.RU