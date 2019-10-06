2019-10-06T19:42:39+03:00
Общество

Радий Хабиров рассказал, как живет его Ланселот

Глава Башкирии опубликовал новый снимок со своим псом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: vk.comфото: vk.com
Изменить размер текста:

Радий Хабиров продолжает делиться личными снимками в соцсетях – на этот раз он опубликовал фотографию со своим псом.

Напомним, в августе руководитель региона показал нового члена семьи – щенка немецкой овчарки. Хабиров назвал его Ланселотом. С тех пор прошло без малого два месяца, и питомец заметно подрос. Глава Башкирии подметил, что это первая осень для его четвероногого друга.

– Он растёт сильным и добрым. Слышал где-то, что собаки похожи на своих хозяев... Мне в этом случае это нравится. Хотя поживем – увидим, – многозначительно добавил Хабиров.

В комментариях жительница республики выразила надежду, что о народе глава Башкирии будет заботиться так же трепетно, как о Ланселоте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе под колеса легковушки попал 5-летний мальчик – ребенок скончался на больничной койке
Холоднее с каждым днем: какая погода будет в Башкирии в начале следующей недели
В Башкирии в бане обнаружили окровавленного подростка
В салоне загоревшегося в Уфе автобуса находилось 10 детей
В Башкирии полицейские поймали браконьеров, убивших лося
В Башкирии без вести пропал 40-летний Александр Балабанов
Двое в лодке: рыболовы из Башкирии застряли посреди реки
«Ни у кого его нет»: учительница из Стерлитамака о видео с убийством щенят
В Уфе вспыхнул автобус с десятками людей в салоне – пассажиры получили ожоги
Радий Хабиров назвал парк, который станет примером для всей Башкирии
Полицейские Башкирии накрыли несколько точек подпольной продажи алкоголя
«Растет пополнение для тюрем»: в Башкирии две школьницы устроили драку на глазах учителя
Набитый арбузами грузовик опрокинулся на трассе в Башкирии
Лучшие врачи Башкирии получат 20 тысяч рублей
«Страшно засыпать одной»: 20-летнюю девушку из Башкирии пытались убить в собственном доме
В Башкирии насмерть разбился на мотоцикле молодой уфимец
Бывшего участкового из Уфы осудили за получение взятки от иностранца
Радий Хабиров поручил заняться благоустройством набережной реки Уфы в Сипайлово
В десятках домов Уфы на следующей неделе отключат воду
В Башкирии дети устроили давку, чтобы поучаствовать в трюке с силачами
В Башкирии нашли тело 14-летнего подростка