2019-08-04T16:27:32+03:00
Общество

«Еще один собачник в нашем строю»: Хабиров показал нового члена семьи

Врио главы Башкирии приобрел щенка немецкой овчарки
Эльвина АПАРИНА
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Радий Хабиров сегодня, 4 августа, поделился в социальных сетях добрым снимком. На нем он обнимает щенка немецкой овчарки. Уже известна даже кличка – собаку назвали Ланселотом.

- Это Ланселот, новый член семьи и начало дружбы на всю жизнь. Никогда не предаст и всю свою верную собачью душу отдаст без остатка, - написал Хабиров.

Сказать, что подписчики чиновника умилялись один за другим – ничего не сказать. Его буквально обсыпали добрыми комментариями и пожелали новому другу вкусной косточки и здоровья.

- Еще один собачник в нашем строю. Поздравляю! – пишет уфимец.

Нашлись, конечно, и те, кто отметил, что пора в республике навести порядок вместо того, чтобы выкладывать такие снимки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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