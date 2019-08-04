«Еще один собачник в нашем строю»: Хабиров показал нового члена семьи
Радий Хабиров сегодня, 4 августа, поделился в социальных сетях добрым снимком. На нем он обнимает щенка немецкой овчарки. Уже известна даже кличка – собаку назвали Ланселотом.
- Это Ланселот, новый член семьи и начало дружбы на всю жизнь. Никогда не предаст и всю свою верную собачью душу отдаст без остатка, - написал Хабиров.
Сказать, что подписчики чиновника умилялись один за другим – ничего не сказать. Его буквально обсыпали добрыми комментариями и пожелали новому другу вкусной косточки и здоровья.
- Еще один собачник в нашем строю. Поздравляю! – пишет уфимец.
Нашлись, конечно, и те, кто отметил, что пора в республике навести порядок вместо того, чтобы выкладывать такие снимки.
ИСТОЧНИК KP.RU