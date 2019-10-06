2019-10-06T18:55:00+03:00
Происшествия

В салоне загоревшегося в Уфе автобуса находилось 10 детей

В МЧС Башкирии рассказали подробности инцидента [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Инцидент с загоревшимся в Уфе автобусе прокомментировали в региональном МЧС. Напомним, инцидент произошел сегодня днем на проспект Октября в районе Театра кукол. Очевидцы рассказывали о «столбе огня» и о том, что у двух пассажиров обгорели волосы, брови и ресницы. Изначально предполагалось, что в салоне общественного транспорта находилось 20 человек. Эти данные подкорректировали в аварийном ведомстве – людей было куда больше.

Так, по информации МЧС, пассажирами «Нефаза», следовавшего по маршруту №51, были 35 человек, десять из которых – дети. Прибывшие на место пожарные, как и сообщалось ранее, признаков горения не обнаружили. Специалисты установили, что в салоне произошел «хлопок газовоздушной смеси в моторном отсеке без последующего горения». Из-за резкой остановки автобуса травмы получили три человека, ни одного ребенка среди них нет.

В пассажирском Нефазе в Уфе произошел хлопок / 6.10.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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