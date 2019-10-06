В Уфе вспыхнул автобус с десятками людей в салоне – пассажиры получили ожоги

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-06T14:49:10+03:00

По словам одного из пострадавших, в машине загорелся двигатель

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 6 октября, В Уфе на проспекте Октября загорелся автобус, следовавший по маршруту №51. ДТП произошло в районе остановки «Театр кукол».

– Мы услышали шипящий звук, оглянулись — а сзади в автобусе открытое пламя! – цитирует пассажирку ИА «Башинформ. – У двух парней обгорели волосы, брови и ресницы.

По словам женщины, водитель вовремя открыл двери. Пассажиры стали в спешке покидать автобус. Люди в приступе паники буквально выскакивали из автобуса – один мужчина умудрился сломать ногу. Всего в салоне машины находились порядка двадцати человек, среди которых был ребенок в коляске.

Один из пострадавших рассказал информагентству, что в задней части автобуса, прямо перед ним, возник столб огня. Под полом якобы загорелся двигатель. Парня и еще одного пассажира обожгло, и они бросились к выходу.

Хотя пожарные прибыли на место довольно быстро, автобус к их приезду уже не горел – водитель справился с огнем самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU