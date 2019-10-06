«Растет пополнение для тюрем»: в Башкирии две школьницы устроили драку на глазах учителя

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-06T12:36:40+03:00

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Стерлитамакские школьники вновь стали центром общественного внимания. Не успела закончиться история с предполагаемым убийством 11 щенков в поселке Строймаш, как уже другие дети стали причиной бурного обсуждения – на этот раз из-за драки во время урока.

В одном из городских сообществ Стерлитамака ВКонтакте было опубликовано видео, в котором две школьницы дерутся на глазах учителя. По словам автора, опубликовавшего ролик, инцидент произошел в школе №34.

На кадрах видно, что двух вышедших из себя девочек пытаются угомонить одноклассницы. Совсем еще юная участница драки вцепилась в волосы другой мертвой хваткой. Спустя некоторое время их удалось разнять. Тем временем опешившая от происходящего учительница переставляет вазу, чтобы дети ненароком ее не сшибли.

Однако шокирует здесь не столько сама потасовка, сколько поведение мальчиков в классе. Они никак не пытаются повлиять на происходящее, а лишь радостно прыгают, хлопают в ладоши и гогочут. «Драка! Драка! Драка», – с задором кричит один из школьников. В самом конце видео мальчик просит оператора показать, что тому удалось снять.

– Что происходит в Стерлитамаке? Откуда столько жестокости среди детей подростков? Почему родители не обращают внимания на поведение своих детей? – недоумевает автор публикации. – Растет пополнение для тюрем. Бедная учительница. У детей воспитания ноль.

В комментариях местные жители в большинстве своем согласились с автором поста. Хотя нашлись и те, кто нашел другого виновного в ситуации – учителя: «Куда учитель смотрит, или мучительница в классе, с позором выгнать со школы!», – прокомментировала запись горожанка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/736112" frameborder="0"></iframe> В Стерлитамаке подрались школьницы // 6.10.Видео: "Вести-Башкортостан"! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU