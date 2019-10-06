Лучшие врачи Башкирии получат 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-06T10:46:11+03:00

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В Башкирии медики, которые станут победителями республиканского этапа всероссийского конкурса на звание «Лучший врач года», получат 20 тысяч рублей. Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации и подписано руководителем республики Радием Хабировым 30 сентября.

Согласно документу, начиная с текущего года деньги будут выплачиваться призерам в каждой номинации. Конкурс ежегодно проводит Министерство здравоохранения.

К слову, летом проходил конкурс на лучшего сельского врача России. В нем победила жительница Башкирии Гузель Михтахова. В беседе с «Комсомолкой» она рассказала, как подняла больницу в Малоязе.

ИСТОЧНИК KP.RU