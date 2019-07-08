«Мало быть профессионалом, главное, быть человеком»: лучший сельский врач Башкирии о профессии медиков

В 2019 году лучшим сельским врачом России признана Мифтахова Гузель Борисовна. Она работает участковым педиатром в Малоязовской центральной районной больнице и ранее по совместительству трудилась в неонатологическом отделении в местном роддоме.В сельской местности специальность врача общей практики –нужная и очень востребованная. Гузель Мифтахова рассказала «Комсомолке», что забота и желание помочь больным – главное, что вдохновляет медиков.

ВЕРНУЛАСЬ ПОСЛЕ УЧЕБЫ ДОМОЙ И… ПРИВЕЗЛА МУЖА

Победа в конкурсе для Гузель Мифтаховой была неожиданной, но, как говорит сама врач, особых эмоций она тоже не вызвала.

- На работе сказали, что проводится такой конкурс и нужно подготовить работу - ту, которую мы пишем каждые пять лет. Я на удачу отправила – вдруг повезет. Сначала хотела участвовать в номинации на лучшего педиатра, но набор был уже закрыт, и мою работу направили на другую номинацию. Через некоторое время мне позвонили и сообщили, что я выиграла. Была, конечно, немного в шоке, потом поехала в Уфу, где мне вручили награду, - рассказывает педиатр.

49-летняя Гузель Мифтахова работает медиком с 1996 года. Все это время она помогает людям в Малоязовской больнице, и у нее никогда не возникло желания уехать в другое место.Ее родная сестра также вернулась из Уфы в родное село и теперь работает функционалистом.Рядом с больницей женщина построила оздоровительный центр, в котором используются нетрадиционные методики вроде хиджамы и гирудотерапии.

Валерий Шапочкин и Гузель Мифтахова вырастили троих детей – сына и двух дочерей.

- Как только я отучилась в БГМУ, сразу вернулась в родной Малояз. Почему я приехала в свою деревню, а не осталась в городе? Мало того, еще и мужа с собой сюда привезла! И правильно сделала – он поднял нашу местную больницу. Желания остаться в городе после учебы никогда не было, хотела работать в своей больнице, помогать своим людям, - говорит врач. – Я знала, что моему Малоязу нужна была помощь, потому что в те годы на одну нашу больницу приходилось пять-шесть врачей. На такое население этого категорически мало.

ВСЕ ДЕТИ ПОШЛИ ПО СТОПАМ МАТЕРИ И ОТЦА

Валерий Шапочкин и Гузель Мифтахова вырастили троих детей – сына и двух дочерей. Все трое пошли по родительским стопам. Старшая дочь Карина окончила БГМУ и тоже вернулась в Малояз вместе с супругом Ильдаром, с которым познакомилась в университете. Сейчас мужчина работает ортопедом, а Карина -врачом-узистом.

На фото старшая дочь Карина и ее муж Ильдар

Средний сын,Борис, в этом году окончил 4 курс мединститута, и сейчас подрабатывает в реанимации республиканской клиники.

Борис работает медбратом в республиканской клинической больнице

Самая младшая дочь Маргарита окончила в этом году 11 класс и тоже хочет пойти по родительским стопам. Ее мечта после окончания БГМУ получить еще одно образование – юридическое, чтобы защищать права медиков.

- Помимо наших детей и родной сестры по стопам пошли и другие родственники, братья и сестры. Отца, который работал начмедом, к сожалению, уже нет в живых. Раньше, когда люди династиями приходили работать в одну больницу и возвращались домой, этим восхищались. К сожалению, сейчас это называют коррупцией. Это на самом деле обидно и даже мешает работать, - делится Гузель.

В детстве Гузель Мифтахова мечтала стать биологом и поступить в Башкирский государственный университет. Но, когда в 9-10 классах подрабатывала в больнице санитаркой, чтобы заработать дополнительные баллы для поступления в институт, девушка заинтересовалась медициной.Так и решила стать врачом.

Женщина признается: первые три курса в медицинском шли очень тяжело, у нее не было особого интереса. Глаза загорелись только на четвертом курсе – тогда же прониклась профессией всей душой.

Маргарита в этом году окончила 11 класс

РАБОТАТЬ ВРАЧОМ – НЕ ИМЕТЬ ВРЕМЯ НА СЕБЯ

Сейчас Малоязовская больница процветает – здесь ежедневно трудятся 98 врачей. Это самый большой коллектив среди всех сельских больниц в Башкирии.

- В своей профессии мне больше всего нравится общение с детьми, помощь людям и получение новых знаний. Мы стараемся постоянно узнавать что-то новое, часто летаем в Москву, за границу. Даже были в Америке, посмотрели, как там лечат людей от определенных болезней, - говорит медик.

Пожалуй, самый большой минус, со слов собеседницы, в работе врача – это отсутствие времени. Из-за большого объема работы медики редко бывают дома – уходят рано утром, возвращаются поздно вечером: и медкарты должны быть в порядке, и бумажной волокиты много, и частые диспансеризации, еще и детей до года нужно на дому осматривать, а их у Гузель Борисовны более пятисот. Благо, супруг и дети относятся с пониманием, ведь все они медики.

Бывают и трудные ситуации. Например, в перинатальный центр, который открылся в 2018 году в Малоязе, привозят и рожениц с трассы М-5. Здесь уже надо все бросать и бороться за жизни матери и малыша. Только в этом году было уже три таких случая.

- Беременных женщин к нам везут прямо с дороги с угрозой, в центре начинаем принимать роды. Двоих новорожденных в этом году сумели выходить, но последний случай был печальный – малыша не смогли спасти, морально это тяжело, - говорит врач.

По окончанию беседы Гузель Мифтахова хотела бы пожелать будущим врачам терпения, советует больше читать, успевать за новой информацией, и, конечно же, в любой ситуации оставаться человеком.

- Мало быть профессионалом своего дела, главное, быть человеком, - улыбается доктор.

СРАЗУ ЧЕТЫРЕ ВРАЧА СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Помимо Гузель Мифтаховы еще трое из Башкирии стали «Лучшими врачами года» в 2019 году. Отбор был жестким, на конкурс поступило 596 работ по 29 номинациям из 60 субъектов Российской Федерации.

В номинации «Лучший педиатр» 3 место заняла Умутбаева Зиля Рифовна. Она работает заведующей поликлиникой и врачом-педиатром в Мелеузовской центральной районной больнице.

Максютова Лена Фавзиевна, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Городской клинической больницы № 18 Уфы стала третьей в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации».

Третье место в номинации «Лучший стоматолог» заняла Фарвазова Лилия Азатовна, заведующая отделением-стоматолог-терапевт Уфимской стоматологической поликлиники № 5.

«Лучшим сельским врачом» России признана Мифтахова Гузель Борисовна – врач-терапевт участковый «Малоязовской центральной районной больницы». Впервые за многие годы врач из Башкирии заняла первое место на всероссийском конкурсе.