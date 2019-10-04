Глава Минстроя России похвалил Башкирию за строительную отрасль

СЕГОДНЯ 19:03 2019-10-04T19:03:00+03:00

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Глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что в Башкирии один из передовых строительных комплексов в России. Своим мнением он поделился в ходе пленарного заседании, посвященного развитию ЖКХ в России, которое прошло сегодня, 4 октября, в уфимском конгресс-холле.

По словам Якушева, строительный сектор в республике традиционно был очень сильным. У министра нет никаких сомнений по поводу реализации в Башкирии нацпроекта «Жилье и городская среда».

– Я уезжаю, как говорится, со спокойной душой. Потому что понимаю, что строительный комплекс Башкирии с этими задачами справится, – сказал делегат на заседании.

Помимо этого, он отметил, что другим субъектам России стоит поучиться у Башкирии комплексному подходу к решению вопросов и активному софинансированию со стороны властей. Якушев пояснил, что комплексный подход заключается в том, что в республике одновременно проходит ремонт подъездов, домов, благоустраиваются дворы, строятся скверы и формируются общественные пространства.

Напомним, накануне глава Башкирии и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства посетили в Уфе «Арт-КВАДРАТ».

ИСТОЧНИК KP.RU