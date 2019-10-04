На создание «Арт-КВАДРАТа» в Уфе вложено более 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-10-04T14:40:31+03:00

Об этом рассказал глава Башкирии в ходе встречи с министром строительства и ЖКХ России

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Накануне в столицу Башкирии приехал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Он поучаствовал в стратегический сессии по развитию ЖКХ и ознакомился с благоустройством городских территорий в Уфе. Вместе с главой республики Радием Хабировым Якушев посетил творческое пространство «АРТ-КВАДРАТ».

Объект расположен в квартале, ограниченном улицами Чернышевского, Мустая Карима, Коммунистической и Ленина. Здесь частные инвесторы занимаются реконструкцией старых зданий и благоустройством территорий. Хабиров сообщил делегату, что общий объем вложений в проект – более 1 млрд рублей. Работы планируется завершить до конца 2020 года.

Владимир Якушев высоко оценил проводимые в республике мероприятия по обустройству комфортной городской среды. Он отметил, что в последнее время Башкирия делает «хорошие шаги вперед» в этом направлении.

– Мы видим серьёзные изменения не только в столице региона, но и в других городах и населённых пунктах, – добавил глава минЖКХ России.

ИСТОЧНИК KP.RU