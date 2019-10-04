Уникальный квартал в «тихом центре» Уфы

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-04T15:44:51+03:00

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Как сообщает bashinform.ru, атмосфера избранности всегда сопровождала исторический центр. В окружении достопримечательностей и памятников архитектурного и культурного наследия можно в полной мере погрузиться в романтическую атмосферу дворянской Уфы. Именно здесь в тихом центре строится уникальный по масштабу и идейному наполнению клубный исторический квартал «На Успенской».

Познакомившись с КИК «На Успенской» вы окунетесь в историю нашего города, перенесетесь во времена, когда Уфа стала центром Уфимской губернии. Здесь у каждого дома есть свое имя и фамильный герб. Этот квартал возвращает современности колорит первоначальных названий и в каждом доме воскрешает память целой улицы.

Если Вы подбираете идеальное место, для того, чтобы начать или продолжить свою династию, тогда клубный исторический квартал «На Успенской» это то, что Вам нужно! Растить детей в безопасном и достойном окружении, знать и уважать своих соседей, создавать свое родовое гнездо — это жизненная позиция, достойная уважения.

Жилье в этом комплексе — больше, чем просто квадратные метры. Это клубное сообщество для жизни близких по духу людей. Это возможность, достигнув определенного уровня в личностном росте и в развитии бизнеса, позволить себе и своей семье иметь лучшее из лучшего.

Он отличается особой элегантностью, а скрытая от посторонних внутренняя территория, вызывает любопытство и желание также оказаться среди избранных. На территории квартала вы всегда найдёте, как с удовольствием провести свободное время. Прогуляться по историческим аллеям – Аничковой и Султановской. Почитать книгу уютно устроившись на скамейке возле фонтана. Провести товарищеский матч на футбольной или баскетбольной площадке. Или встретиться с друзьями на площади князей Акчуриных. Всё это будет доступно жильцам квартала «На Успенской».

Ключевая особенность проекта – отличная транспортная доступность и окружение, достойное премиального проекта. Фешенебельные магазины, атмосферные кафе и уютные рестораны, зелёные парки и скверы, музеи и театры, лучшие учебные заведения – всё в пешей доступности.

На сегодняшний день «Бекетовский» дом уже сдан, а первые секции «Никольского» дома близятся к сдаче. Если и вы хотите жить в этом сказочном месте вам стоит поторопиться ведь в продаже осталось всего 16 квартир.

Ипотека, рассрочка, наличный расчёт, материнский капитал, жилищные сертификаты – вы можете использовать любой из перечисленных вариантов при покупке квартиры в клубном квартале «На Успенской».

Узнать больше о проектах, реализуемых ГК «Первый Трест», вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111, а также в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. Коммунистическая, 107, ул. Энтузиастов 20/1 и ТЦ «Мега».

Если для покупки квартиры мечты вы хотите использовать деньги от продажи вторичной недвижимости, воспользуйтесь услугой Trade-in и специалисты ГК «Первый Трест» абсолютно бесплатно помогут вам с продажей вашей старой жилплощади.

Офис продаж вторичной недвижимости и Trade-in находится по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 68.

ИСТОЧНИК KP.RU