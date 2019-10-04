Уфимец застрелил жену и родного брата застав их в постели - в дело вмешался прокурор Башкирии

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-04T15:23:50+03:00

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В Уфе 2 октября состоялись прения по резонансному уголовному делу об убийстве двух человек. Прокурор запросил для обвиняемого 18 лет «строгача».

Напомним, речь идет о случае, который произошел в ноябре прошлого года. 54-летний уфимец из огнестрельного ружья убил родного брата и бывшую жену. По версии следствия, мужчина застал своих жертв в постели, после чего схватился за самозарядное ружье. «Сайга-410К», из которого выстрелил в голову 44-летней женщине и расстрелял 65-летнего мужчину.

Исполняющий обязанности прокурора Башкирии Виктор Логинов предложил назначить подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Надзорное ведомство также потребовало удовлетворить требования потерпевшей стороны о компенсации морального и материального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU