Житель Башкирии рассказал, как выиграл в лотерею 83 миллиона

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-04T12:45:22+03:00

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Житель Туймазов, который в мае прошлого года выиграл десятки миллионов рублей, рассказал о способе увеличить шансы на победу.

Напомним, мужчина купил билет 15 мая 2018 года, а на следующий день проснулся мультимиллионером. Его выигрыш за вычетом налогов составил 72 млн рублей.

Любимец фортуны побеседовал с изданием Медиакорсеть и поделился своим методом игры в лотерею. По его словам, он купил тогда не один билет, а несколько. Мужчина тратит на них треть дохода. Заполняет клетки с цифрами он особым методом, закрывая возможные максимум комбинаций.

– Любой математик скажет вам, что так возможность выигрыша возрастает кратно, пусть комбинаций – миллионы, – пояснил уже бывший житель Башкирии.

Почему бывший? После победы счастливчик переехал в Краснодарский край, где открыл частную гостиницу. Часть выигрыша он потратил на покупку квартиры для своей матери и родственников. Мужчина также пожертвовал внушительную сумму общественной организации, которая защищает интересы участников военных конфликтов в Туймазах.

Тем временем до сих пор ничего неизвестно о счастливчике из Башкирии, который три года назад выиграл 18 млн, но за призом так и не явился. У него остался месяц, чтобы дать о себе знать.

ИСТОЧНИК KP.RU