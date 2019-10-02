В Башкирии разыскивают счастливчика, чтобы вручить его 18 миллионов

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-02T10:34:50+03:00

Неизвестный выиграл в лотерею еще три года назад

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Житель Башкирии, выигравший три года назад в лотерею более 18 млн рублей, до сих пор не забрал свой приз. Об этом рассказали в пресс-службе «Столото».

Приз в рамках «Жилищной лотереи» разыграли еще 30 апреля 2016 года. Выиграл билет, купленный в Башкирии, в котором попались счастливые числа 58, 35, 63, 41 и 84. Однако новоиспеченный миллионер так и не объявился. Компания безуспешно разыскивает счастливчика третий год.

Тем временем у победителя из Башкирии остался всего месяц, чтобы дать о себе знать. В противном случае выигрыш перейдет в госбюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU