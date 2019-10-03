2019-10-03T12:02:20+03:00
Общество

Радий Хабиров рассказал о ходе «войны со смертью»

Противопожарные датчики в республике спасли 290 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях рассказал о новых решениях в поддержку «войны со смертью». Речь идет о пожарных извещателях, которые сейчас бесплатно устанавливают одиноким пенсионерам.

Руководитель региона отметил, что на данный момент за счет бюджета установлено 90 тысяч датчиков. Благодаря оборудованию «от верной гибели» было спасено 290 человек, из них 126 детей.

– Пенсионеры, особенно одинокие – явная зона риска. Поэтому доведем количество извещателей до 200 тысяч штук. Используйте их, пожалуйста, это может спасти вам жизнь, – написал Хабиров в посте.

Помимо этого, специалисты обходят дома семей, которые нуждаются в повышенном внимании к мерам противопожарной безопасности со стороны властей.

Ранее "Комсомолка" писала, какие еще категории граждан могут рассчитывать на бесплатный пожарный извещатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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