2019-10-02T11:30:32+03:00
Общество

В правительстве Башкирии сообщили, кто может получить бесплатные пожарные извещатели

Датчики за счет бюджета республики установят еще одной категории граждан
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На бесплатные датчики могут рассчитывать граждане от 55 летНа бесплатные датчики могут рассчитывать граждане от 55 летФото: ru.wikipedia.org
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В пресс-службе правительства Башкирии сообщили, кто может рассчитывать на бесплатные пожарные извещатели.

За счет средств бюджета датчики смогут получить одиноко проживающие граждане возрастом от 55 лет. Соответствующий указ был подписан главой Башкирии 26 сентября. Введение льготы для новой категории жителей связано с тем, что более 61% погибших при пожаре – это лица старше 55 лет. Выдачу извещателей данным гражданам будет обеспечивать Центра профилактики пожаров Противопожарной службы Башкирии.

С 2016 года госкомитет Башкирии по ЧС за счет средств бюджета обеспечивает датчиками малоимущие многодетные и находящиеся в социально-опасном положении семьи. С 2018 года этот перечень пополнила категория семей, в которых после 1 января родился ребенок.

В правительстве республики пояснили, что в 96% пожаров с летальным исходом люди погибают из-за отравления дымом, а не от огня. В таких ситуациях призван помочь пожарный извещатель, который сигнализирует о задымлении в помщении. На сегодняшний день в республике установлено 90 тысяч датчиков, благодаря которым при пожарах удалось спасти жизни 290 человек, среди которых 126 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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