Соцслужбы устроят умиравшую в одиночестве пожилую уфимку в дом-интернат

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-03T10:52:07+03:00

Пока что бабушка находится в больнице

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Пожилую Валентину Докладову из Уфы после лечения в больнице устроят в дом-инернат. Об этом рассказали в министерстве семьи, труда и соцзащиты республики.

Напомним, о бедствующей бабушке стало известно буквально вчера. Женщина была вынуждена выживать в полном одиночестве без воды, еды и естественных благ цивилизации в грязной квартире на окраине города. На помощь бабушке бросилась неравнодушная уфимка Алина Насырова. Ей удалось через соцслужбы устроить несчастную в больницу. Там Валентине оказали первую помощь, помыли, побрили и привели в порядок.

Тем временем ситуацию прокомментировали в министерстве семьи, труда и соцзащиты. Чиновники рассказали, что неоднократно пытались помощь бабушке, но ее сестры отказывались от услуг соцработника и запрещали помещать родственницу в дом престарелых.

– По телефону зять одной из сестер дал согласие на то, чтобы поместить ее в дом престарелых и обещал привезти документы. Бабушка, действительно, имеет проблемы со здоровьем, нуждается в постоянном уходе, – цитирует РИА-Новости представителя министерства.

В ведомстве добавили, что после проведения обследования и лечения в больнице соцслужбы займутся устройством бабушки в дом-интернат.

ИСТОЧНИК KP.RU