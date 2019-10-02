«Она лежит, не двигается, а по ней бегают вши»: под Уфой волонтер спасла бабушку от мучительной смерти

Еще не утихла в Башкирии шумиха вокруг бабы Тони из Максимовки, которую спасали всем городом от голода, как на страницах СМИ появилась история про еще одну бабушку. 76-летняя Валентина Докалова из Уфы вынуждена выживать одна в однокомнатной квартире на окраине Уфы. Впервые о ней рассказали на телевидении, увидев сюжет, волонтер Алина Насырова решила съездить к бабушке и помочь ей – убраться дома, накормить и привести ее внешний вид в порядок. По приезде девушка просто ужаснулась от увиденного.

«ПО НЕЙ БЕГАЮТ ВШИ!»

- Я еле нашла ее адрес, всю ночь думала о ней, утром первым же делом поехала туда. Купила хлеб, пельмени, моющие средства. Думала, приготовлю еды для нее и дом в порядок приведу. В квартиру даже стучаться не пришлось – дверь в подъезд открыта нараспашку. Я вошла и чуть не упала в обморок, сама бабушка ползала на полу в одной сорочке, а по ней бегали вши. Дома ужасно пахнет мочой, фекалиями, тухлыми продуктами. Извините за подробности, но меня 15 минут рвало в окно, - рассказывает «Комсомолке» Алина.

Сейчас бабушка находится в больнице

Валентина спросила у девушки, кто она, и зачем она пришла. Услышав, что та хочет помочь, заулыбалась, приняла ее.

- Еду я, конечно, не смогла ей приготовить – в квартире перекрыты и газ, и вода. Начала заниматься уборкой, нашла номер телефона какого-то Володи, позвонила, спросить, кто он, и почему бабушка в таком состоянии совсем одна.

Положительного разговора с мужчиной, вероятно, племянником, не вышло. Он стал кричать на нее, чтобы та убиралась из квартиры, назвал ее черным риэлтором, но Алина бросила трубку и продолжила работать.

«ПОСКОРЕЙ БЫ ОНА СДОХЛА!»

Оказалось, бабушка живет одна в квартире уже несколько лет. Она жива, лишь благодаря соседям, которые ее каждый день подкармливают. Именно они забили тревогу – разочаровавшись в социальных службах, они решили обратиться в СМИ, чтобы дать огласку, ведь бабушке требуется медицинская помощь и уход.

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- Кажется, у нее нет детей, но есть сестренка и племянники. Соседи поделились со мной, что родственники в открытую говорят «Поскорей бы она сдохла!». Им от нее только квартира нужна, понимаете? У меня мурашки от этих слов, - продолжает Алина. – Я даже готова была ее к себе забрать, мне квартира ее не нужна, у меня есть крыша над головой. Просто хочется дать ей простое человеческое тепло и заботу. Я вспоминаю свою маму, которая пережила несколько инсультов, уволилась с работы ради нее и ухаживала. Как представлю, что больной человек в квартире один, без ухода и заботы, так мурашки по коже.

СЕЙЧАС ОНА В БОЛЬНИЦЕ

Алина вместе с другими неравнодушными людьми пристроила бабушку в 12-ую больницу. Там ее помыли, побрили, подстригли.

-В квартиру приехали сотрудники минтруда и врачи, пристроили ее в больницу №12 в Шакше. Там такие медсестры. Спасибо медперсоналу за человечность! Они так ухаживали за бабушкой, впятером ее мыли, побрили, привели в порядок, мне даже потом кофе предложили. Я рада, что теперь она в надежных руках. Нельзя допустить, чтобы бабушка вернулась в свою квартиру, там ее ждет только смерть. Постараемся пристроить ее в дом престарелых, где она в тепле и заботе дожила бы свою жизнь.

Алина Насырова не является представителем благотворительного фонда. Помогать людям – ее собственное желание. После смерти матери она решила дарить свое тепло, доброту и любовь нуждающимся в этом людям.

Напомним, что в июле 2019 года неравнодушные уфимцы помогли бабе Тоне, что голодала в поселке Максимовка и кушала одуванчики. Они сделали ей дома ремонт, закупили продуктов и даже поставили зубы. Сейчас она живет со своей внучкой.