2019-10-03T10:45:52+03:00
Общество

В Уфе бабушку, которая ела одуванчики от голода, бросили волонтеры

Теперь общественники помогают другим людям, попавшим в тяжелую ситуацию
Эльвина АПАРИНА
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Баба Тоня страдает от одиночестваБаба Тоня страдает от одиночества
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Баба Тоня из Максимовки, чья тяжелая история прогремела на всю республику в июле этого года, вновь столкнулась с проблемами. На этот раз бабушка плачет и жалуется, что ее бросили волонтеры, и никто к ней не приходит.

- Нет никого, не ходит никто. Кому мы нужны? – плачет старушка, рассказывая историю журналистам «Всей Уфы».

84-летняя пенсионерка сказала корреспондентам, что даже не помнит, когда к ней и к ее сыну Андрею приходили добровольцы. Тем временем ребята занимаются помощью другим людям и старикам, попавшим в тяжелую ситуацию. О бабе Тоне в последний раз они писали месяц назад, волонтеры сказали, что теперь она живет со своей внучкой Настей.

Напомним, что в начале июля девушка, приехавшая в Максимовку, заметила старушку, которая сидела возле своего дома и плакала, кушая одуванчики от голода. Фотографии появились в соцсетях, и в этот же день собралась целая группа людей, готовых помочь ей. Общественники сделали бабушке ремонт, купили продукты, подстригли, поставили ей зубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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