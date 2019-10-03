Ляйсан Утяшева обратилась к Радию Хабирову со словами благодарности

СЕГОДНЯ 06:28 2019-10-03T06:28:19+03:00

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Телеведущая и спортсменка Лейсан Утяшева обратилась к главе республики Радию Хабирову со словами благодарности. «Спасибо, Радий Фаритович, за ваше внимание к молодёжи», – так она подписала пост в своем «Инстаграм». Напомним, что недавно знаменитая гимнастка приняла участие во встрече, проходившей в Москве в полномочном представительстве Башкирии при президенте РФ. Там Утяшева рассказала о месте женщины в спорте и в шоу-бизнесе, а также поделилась своими дальнейшими планами. А Радий Хабиров преподнес уроженке Башкирии роскошный букет роз.

- Благодарна за приём, интересные вопросы и подарки! – оценила встречу Ляйсан Утяшева и обрадовала поклонников, что уже в начале декабря приедет в Уфу с очередным мастер-классом, посвященному спорту, здоровью и карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU