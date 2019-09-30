2019-09-30T08:48:44+03:00
Общество

Радий Хабиров неожиданно отправил роскошный букет Ляйсан Утяшевой

Об этом она рассказала в своем аккаунте в «Инстаграм»
Эльвина АПАРИНА
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Вчера днем, 29 сентября, Ляйсан Утяшева разместила в своем аккаунте в «Инстаграм» видео встречи, которая прошла в Москве в полномочном представительстве Башкирии при президенте РФ.

Знаменитую гимнастку пригласили на официальное мероприятие для того, чтобы она рассказала о месте женщины в шоу-бизнесе и спорте, а также о своих успехах и планах.

За несколько минут до встречи она рассказала своим подписчикам, что сегодня будет общаться с «родными башкирами».

- Сегодня буду общаться с родными, с родными моими башкирами. Здравствуйте, здравствуйте! - сказала Ляйсан, когда выходила из машины.

Спортсменку встретили в зале бурными аплодисментами и с красивым букетом роз. Не оставил без внимания Ляйсан и Радий Хабиров – глава Башкирии отправил для нее шикарный букет.

- С уважением Р.Ф.Хабиров. Глава Республики Башкортостан, - написано на записке.

Фотографию цветов Утяшева выложила в соцсети

Фотографию цветов Утяшева выложила в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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