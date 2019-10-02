2019-10-02T19:58:34+03:00
Общество

Девочку из Башкирии, которую не брали в садик из-за внешности, будут лечить врачи из Израиля

Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров
Рустем АХУНОВ
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Девочке окажут помощи медики из ИзраиляДевочке окажут помощи медики из Израиля
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Радий Хабиров на международном форуме «Валдай» рассказал, что маленькую Софию Гизатуллину из Башкирии будут лечить медики из Израиля.

Напомним, что о двухлетней девочке с необычной внешностью из Башкирии вся Россия узнала месяц назад. У девочки врожденное заболевание, из-за которого у нее срослись пальчики на руках и деформировалась голова. Маленькая Соня живет в старом доме в Стерлитамакском районе республики и не может ходить в детский сад вместе с другими ребятами.

- Мы в конце октября пригласили врачей из Израиля, потому что заболевание довольно сложное. Проведем полное обследование, конечно, полностью за счет республики, у нас есть такие возможности, девочку пролечим, - цитирует ТАСС главу Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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