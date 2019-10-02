Девочку из Башкирии, которую не брали в садик из-за внешности, будут лечить врачи из Израиля
Радий Хабиров на международном форуме «Валдай» рассказал, что маленькую Софию Гизатуллину из Башкирии будут лечить медики из Израиля.
Напомним, что о двухлетней девочке с необычной внешностью из Башкирии вся Россия узнала месяц назад. У девочки врожденное заболевание, из-за которого у нее срослись пальчики на руках и деформировалась голова. Маленькая Соня живет в старом доме в Стерлитамакском районе республики и не может ходить в детский сад вместе с другими ребятами.
- Мы в конце октября пригласили врачей из Израиля, потому что заболевание довольно сложное. Проведем полное обследование, конечно, полностью за счет республики, у нас есть такие возможности, девочку пролечим, - цитирует ТАСС главу Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU