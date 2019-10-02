Директор уфимского техникума ушел в отпуск после смерти студента на паре физкультуры

СЕГОДНЯ 19:32 2019-10-02T19:32:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор Башкирского кооперативного техникума, студент которого скончался во время урока физкультуры, решил уйти в отпуск.

Напомним, инцидент произошел в минувшую пятницу, 27 сентября. 17-летний парень потерял сознание на паре физкультуры, которая проходила в сквере Маяковского. Прибывшие на место происшествия медики погрузили подростка в машину скорой помощи, однако довезти до больницы не успели – по пути студент скончался.

Руководитель медучреждения после случившегося ушел в отпуск. По данным журналистов «Вести-Башкортостан», он вернется только 14 октября. Сейчас вместо него работает заместитель.

ИСТОЧНИК KP.RU