Директор уфимского техникума ушел в отпуск после смерти студента на паре физкультуры
Директор Башкирского кооперативного техникума, студент которого скончался во время урока физкультуры, решил уйти в отпуск.
Напомним, инцидент произошел в минувшую пятницу, 27 сентября. 17-летний парень потерял сознание на паре физкультуры, которая проходила в сквере Маяковского. Прибывшие на место происшествия медики погрузили подростка в машину скорой помощи, однако довезти до больницы не успели – по пути студент скончался.
Руководитель медучреждения после случившегося ушел в отпуск. По данным журналистов «Вести-Башкортостан», он вернется только 14 октября. Сейчас вместо него работает заместитель.
ИСТОЧНИК KP.RU