2019-10-02T19:32:46+03:00
Общество

Директор уфимского техникума ушел в отпуск после смерти студента на паре физкультуры

Вернется руководитель учебного заведения только 14 октября
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Парень потерял сознание во время пары физкультурыПарень потерял сознание во время пары физкультуры
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Директор Башкирского кооперативного техникума, студент которого скончался во время урока физкультуры, решил уйти в отпуск.

Напомним, инцидент произошел в минувшую пятницу, 27 сентября. 17-летний парень потерял сознание на паре физкультуры, которая проходила в сквере Маяковского. Прибывшие на место происшествия медики погрузили подростка в машину скорой помощи, однако довезти до больницы не успели – по пути студент скончался.

Руководитель медучреждения после случившегося ушел в отпуск. По данным журналистов «Вести-Башкортостан», он вернется только 14 октября. Сейчас вместо него работает заместитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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