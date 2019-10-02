Прокуратура Башкирии проверит случай гибели щенков в Стерлитамаке
Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту гибели 10 щенков в Стерлитамаке.
Напомним, что скандал разгорелся в прошлую пятницу, 27 октября. В сообществах зоозащитников Стерлитамака активистка Светлана Кондрашова рассказала, что местные школьники жестоким образом убили 10 щенков. Ребят быстро вычислили и начали травить. Также досталось и преподавателям школы, в которой учатся хулиганы.
Сегодня стало известно, что в ту самую школу приехали сотрудники центрального аппарата прокуратуры. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства запутанной истории – в том числе, получали ли дети находящиеся в непростом социальном положении помощь от учителей.
ИСТОЧНИК KP.RU