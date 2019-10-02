Прокуратура Башкирии проверит случай гибели щенков в Стерлитамаке

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-02T13:51:41+03:00

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Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту гибели 10 щенков в Стерлитамаке.

Напомним, что скандал разгорелся в прошлую пятницу, 27 октября. В сообществах зоозащитников Стерлитамака активистка Светлана Кондрашова рассказала, что местные школьники жестоким образом убили 10 щенков. Ребят быстро вычислили и начали травить. Также досталось и преподавателям школы, в которой учатся хулиганы.

Сегодня стало известно, что в ту самую школу приехали сотрудники центрального аппарата прокуратуры. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства запутанной истории – в том числе, получали ли дети находящиеся в непростом социальном положении помощь от учителей.

ИСТОЧНИК KP.RU