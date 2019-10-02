2019-10-02T10:48:20+03:00
Общество

В Башкирии за нарушение санитарных норм закрыли кафе «Шаверма по-питерски»

Деятельность забегаловки приостановили на 90 дней
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ФССП Башкириифото: ФССП Башкирии
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Популярное в Башкирии кафе временно закрыли за нарушение санитарных норм. Речь идет о торговой точке, расположенной в городе Салавате.

В пресс-службе регионального отдела судебных приставов сообщили, что специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку экспресс-кафе «Шаверма по-питерски» в городе Салавате. Сотрудники надзорного ведомства выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, среди которых отсутствие системы внутреннего водопровода и канализации, а также условий для обработки разделочного инвентаря.

Выявленные нарушения создают угрозу здоровью граждан из-за возможного возникновения массовых инфекций. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности общепита сроком на 90 суток. Постановление исполнила служба судебных приставов.

Надзорные органы в Башкирии стали уделять особое внимание точкам общепита после того как в уфимской шаурмичной отравилось 15 человек. Среди пострадавших – трое детей и беременная женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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