«Работают без перчаток, а салат на полу»: в Уфе 15 человек оказались в больнице после обеда с шаурмой

Надолго запомнят свой обед 15 уфимцев, которые вчера, 11 сентября, перекусили в кафе «Шаурма Халяль» в микрорайоне Сипайлово, а через несколько часов оказались на больничной койке с острым отравлением. Среди пострадавших – пятеро детей и беременная женщина: их в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. Диагноз врачей неутешителен: острый гастроэнерит (воспалительное заболевание слизистой желудка и кишечника бактериальной или вирусной инфекции, без должного лечения может привести к серьезным последствиям – Ред.). Позже выяснилось, что владелец остановочного павильона и его сотрудники – выходцы из средней Азии, и не имели разрешительных документов на точку общепита.

«СОУС БЫЛ НЕОБЫЧНЫЙ И СТРАННЫЙ ПРИВКУС»

Отзывы о популярной точке общепита среди уфимцев оказались противоречивыми.

- Повара работают без перчаток, босые ноги в шлепках, тут же <….> чешут, тут же помидоры режут. Ни мойки, ни горячей воды, ни туалета, ничего, - возмущается Екатерина В.

- Несколько раз покупал там шаурму и ничего. Все чисто и очень вкусно, - в это же время недоумевает местный житель Сергей Ж.

«КП-Уфа» удалось пообщаться с мужчиной, который тоже вчера пообедал в злополучном кафе и серьезно отравился, но решил лечиться самостоятельно и не обращаться за медицинской помощью.

- Вчера вечером я зашел в кафе, купил там шаурму и съел ее, - рассказывает уфимец Ямиль И. – Сразу обратил внимание на странный вкус шаурмы: я часто ее покупаю, но в этот раз соус был совсем другой – более яркий что ли. Сейчас мне кажется, что либо соус был испорчен, либо этим соусом они пытались перебить привкус протухшего мяса. Но я тогда не обратил на это внимание и съел шаурму полностью.

Владельцы кафе называют закрытие "техническим перерывом"Фото: Анастасия ПИГУЛИНА

Уже вечером мужчина почувствовал себя плохо: открылась рвота и расстройство стула, появилась слабость, повысилась температура. Ямиль выпил весь запас сорбентов, который нашел у себя дома, а потом лег спать. Утром осталась только слабость, но тошнота прошла.

- Мне повезло, я отделался лишь легким отравлением, поэтому не стал никуда обращаться и писать претензии. А уже потом прочитал в новостях, что отравились 15 человек в этом кафе. Надеюсь, их там всех проверят и накажут. В принципе, в кафе чисто и уютно, но повара часто работают без перчаток.

«ЗАЧЕМ ВЫ ДЕТЕЙ УБИВАЕТЕ?»

Всю ночь не спал и уфимец, чьи дети с острым отравлением поступили в инфекционное отделение. По его словам, он проезжал с сыновьями пяти и десяти лет мимо злополучного кафе, и вдруг дети заявили, что проголодались и попросили купить им шаурму. Мужчина купил мальчикам одну шаурму на двоих, а уже через пару часов ребята стали жаловаться на плохое самочувствие, появилась рвота с кровью. Когда приехала скорая, они уже потеряли сознание. Мальчиков срочно увезли в инфекционную больницу.

- Я сразу же ночью сюда вернулся, по-хорошему спросил: «Зачем вы так делаете, детей убиваете?». Я снял на видео, как повар салат делает — капуста, все на полу валялись. Лепешка, в которую заворачивают мясо, в самом низу полки, на уровне пола находится», - рассказал уфимец.

Сейчас мужчина намерен сурово наказать владельцев кафе и собирается обращаться в суд.

Владельцы кафе даже не имели разрешительных документов на ведение бизнесаФото: Анастасия ПИГУЛИНА

ВСЕ ПАЦИЕНТЫ ИДУТ НА ПОПРАВКУ

Как рассказали «КП-Уфа» в отделении инфекционной больницы №4, где сейчас проходят лечение все отравившиеся, самое страшное позади, и все пациенты уже идут на поправку.

- В настоящий момент угроза миновала. Даже те, кто находился в реанимации, на данный момент переведены в общую палату. Их состояние оценивается как средней тяжести, динамика положительная. Все пациенты получают необходимое лечение в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями. В больнице, в среднем, они пробудут еще около недели, после чего их можно будет выписать домой, - рассказала врач-инфекционист Айгуль Галиева.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

По факту массового отравления следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Сейчас кафе опечатали следователиФото: Анастасия ПИГУЛИНА

- На место реализации пищевой продукции незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время деятельность киоска приостановлена, проведен осмотр места происшествия, изъята имеющаяся пищевая продукция, допрашиваются работники киоска и другие свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе расследования действиям лиц, ответственным за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при реализации пищевой продукции будет дана правовая оценка, - уточнили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Также к проверке деятельности кафе подключились и сотрудники республиканского Роспотребнадзора. Они инициировали проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение. Пока же кафе закрыто и опечатано.

Резко на случившееся отреагировал и глава Октябрьского района, на территории которого располагалось злополучное кафе.

- То, что произошло сегодня в одном из сипайловских общепитов, недопустимо! 15 человек, пять из которых дети, обратились за медицинской помощью после трапезы в заведении. Ситуация на контроле, проводится проверка. Если вам известно о подобных случаях, прошу сообщить об этом мне или в администрацию Октябрьского района Уфы, - заявил на своей странице в соцсети Сергей Плотников.

«Комсомольская правда - Уфа» следит за развитием событий.