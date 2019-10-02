Дрифтовавшему в центре Уфы водителю прилетело три штрафа от ГИБДД
На днях уфимец опубликовал в соцсети видео, на котором он за рулем Infiniti G37 дрифтует на круговом движении недалеко от остановки «ТК Центральный». Запись репостнуло крупное сообщество автолюбителей в Instagram. Публикация собрала 65 тысяч просмотров.
Большинство пользователей в комментариях раскритиковали лихача за опасное вождение, но нашлись и те, кто не увидел в дрифте никаких правонарушений. Зато увидели сотрудники ГИБДД. Сегодня, 2 октября, пресс-служба дорожной полиции сообщила, что в отношении 22-летнего уфимца было составлено три административных материала за нарушение правил дорожного движения. Минувшей ночью любителя опасной езды заметили и остановили сотрудники ДПС.
Кстати, уфимская госавтоинспекции не первый раз ловит лихачей, опубликовавших видео со своими дорожными приключениями в соцсетях. Так, недавно в задержании одного такого гонщика поучаствовал Динар Гильмутдинов.
Уфимец дрифтует по улицам ночного города // 2.10.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU