2019-10-02T10:22:16+03:00
Общество

Дрифтовавшему в центре Уфы водителю прилетело три штрафа от ГИБДД

Парень сам снял правонарушение на видео и опубликовал его в соцсети
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Уфыфото: ГИБДД Уфы
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На днях уфимец опубликовал в соцсети видео, на котором он за рулем Infiniti G37 дрифтует на круговом движении недалеко от остановки «ТК Центральный». Запись репостнуло крупное сообщество автолюбителей в Instagram. Публикация собрала 65 тысяч просмотров.

Большинство пользователей в комментариях раскритиковали лихача за опасное вождение, но нашлись и те, кто не увидел в дрифте никаких правонарушений. Зато увидели сотрудники ГИБДД. Сегодня, 2 октября, пресс-служба дорожной полиции сообщила, что в отношении 22-летнего уфимца было составлено три административных материала за нарушение правил дорожного движения. Минувшей ночью любителя опасной езды заметили и остановили сотрудники ДПС.

Кстати, уфимская госавтоинспекции не первый раз ловит лихачей, опубликовавших видео со своими дорожными приключениями в соцсетях. Так, недавно в задержании одного такого гонщика поучаствовал Динар Гильмутдинов.

Уфимец дрифтует по улицам ночного города // 2.10.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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