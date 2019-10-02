Дрифтовавшему в центре Уфы водителю прилетело три штрафа от ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-02T10:22:16+03:00

Парень сам снял правонарушение на видео и опубликовал его в соцсети

Изменить размер текста: A A

На днях уфимец опубликовал в соцсети видео, на котором он за рулем Infiniti G37 дрифтует на круговом движении недалеко от остановки «ТК Центральный». Запись репостнуло крупное сообщество автолюбителей в Instagram. Публикация собрала 65 тысяч просмотров.

Большинство пользователей в комментариях раскритиковали лихача за опасное вождение, но нашлись и те, кто не увидел в дрифте никаких правонарушений. Зато увидели сотрудники ГИБДД. Сегодня, 2 октября, пресс-служба дорожной полиции сообщила, что в отношении 22-летнего уфимца было составлено три административных материала за нарушение правил дорожного движения. Минувшей ночью любителя опасной езды заметили и остановили сотрудники ДПС.

Кстати, уфимская госавтоинспекции не первый раз ловит лихачей, опубликовавших видео со своими дорожными приключениями в соцсетях. Так, недавно в задержании одного такого гонщика поучаствовал Динар Гильмутдинов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/735349" frameborder="0"></iframe> Уфимец дрифтует по улицам ночного города // 2.10.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU