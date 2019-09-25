Глава ГИБДД Башкирии лично отслеживает мажоров, пренебрегающих правилами на дорогах

СЕГОДНЯ 20:15 2019-09-25T20:16:59+03:00

Тонированную БМВ без номеров еще после первого случая забрали на штрафстоянку. Фото: стоп-кадр из репортажа

Все они на карандаше у Динара Гильмутдинова

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Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов отслеживает представителей золотой молодежи, которые постоянно нарушают правила дорожного движения.

Один из таких гонщиков отличился за последние месяцы дважды. Сначала парень на синем БМВ с тонированными стеклами катался по "встречке" на проспекте Октября со скоростью более 150 км/ч. Его задержали и арестовали на несколько суток, однако молодой человек ничего не вынес из этой ситуации.

Как сообщает телеканал "Вся Уфа", вскоре его же заметили на парковке одного из торговых центров. Парень снова совершал опасные маневры, чем опять привлек к себе внимание сотрудников госавтоинспекции.

- Если он снова затонирует [машину - прим. ред.], мы его снова накажем, - заявил в беседе с журналистами Динаи Гильмутдинов.

В ГИБДД уверяют, что готовы привлечь к ответственности любого, кто нарушает правила движения, независимо от его связей и состоятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU