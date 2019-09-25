2019-09-25T20:16:59+03:00
Общество

Глава ГИБДД Башкирии лично отслеживает мажоров, пренебрегающих правилами на дорогах

Все они на карандаше у Динара Гильмутдинова
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Тонированную БМВ без номеров еще после первого случая забрали на штрафстоянку. Фото: стоп-кадр из репортажаТонированную БМВ без номеров еще после первого случая забрали на штрафстоянку. Фото: стоп-кадр из репортажа
Изменить размер текста:

Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов отслеживает представителей золотой молодежи, которые постоянно нарушают правила дорожного движения.

Один из таких гонщиков отличился за последние месяцы дважды. Сначала парень на синем БМВ с тонированными стеклами катался по "встречке" на проспекте Октября со скоростью более 150 км/ч. Его задержали и арестовали на несколько суток, однако молодой человек ничего не вынес из этой ситуации.

Как сообщает телеканал "Вся Уфа", вскоре его же заметили на парковке одного из торговых центров. Парень снова совершал опасные маневры, чем опять привлек к себе внимание сотрудников госавтоинспекции.

- Если он снова затонирует [машину - прим. ред.], мы его снова накажем, - заявил в беседе с журналистами Динаи Гильмутдинов.

В ГИБДД уверяют, что готовы привлечь к ответственности любого, кто нарушает правила движения, независимо от его связей и состоятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии ищут 14-летнего подростка, пропавшего два месяца назад
В Башкирии появятся бизнес-шерифы
В Башкирии вычисляют водителей автобусов, которые не пользуются кассовыми аппаратами
Торжественно открытую в Башкирии остановку за 100 тысяч рублей заасфальтировали
В Башкирии снизился показатель общей смертности
Водителем «Land Cruiser», устроившим смертельную аварию в Башкирии, оказался житель Нового Уренгоя
В Уфе за 134 млн рублей установят 951 камеру с системой распознавания лиц
В Уфе подросток с бойцовскими собаками массово истребляет ежиков
Отца троих детей из Башкирии нашли мертвым с простреленной головой
Двух сотрудниц пенсионного фонда Башкирии задержали за сообщение о бомбе
В Уфе построят студенческий городок и научный центр
В Башкирии бойцовскую собаку привязали к дереву в лесу и бросили умирать
В Уфе пропал страдающий шизофренией тренер по знакомствам
Башкирский чиновник жестко отреагировал на действия волонтеров, помогающих девочке-инвалиду
В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело мужчины, обмотанное скотчем
Петиция против строительства океанариума в Уфе собрала более 45 тысяч подписей
Школьник из Башкирии снимает пародии на известных рэперов – его клипы собирают уже сотни тысяч просмотров
В Башкирии убийца надругался над лепщицей пельменей
В Башкирии бык убил своего хозяина
Фольклориаду в Башкирии посетят около 2,5 млн туристов
«Салават Юлаев» победил «Спартак», проигрывая по ходу встречи в две шайбы
Ваша идеальная квартира в ЖК «Уфимский Кремль»
В Башкирии медведь растерзал лошадь
Новым худруком Башкирского театра опера и балета стал Аскар Абдразаков