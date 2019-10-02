Ляйсан Утяшева «прожарила» Павла Волю в эфире юмористического шоу
Спортсменка и телеведущая из Башкирии Ляйсан Утяшева выступила в эфире популярного шоу, на котором «прожарила» своего супруга Павла Волю.
Суть программы заключается в том, что собравшиеся (чаще всего комики) в юмористической форме унижают приглашенного гостя, в данном случае это был Воля. Для участия в программе позвали его супругу.
Выйдя на сцену, Утяшева пообещала, что не будет шутить. Однако в итоге разразилась довольно забавными репликами, как изначально казалось в адрес известного мужа.
– Сейчас за этой тумбой появится человек, у которого несмешных стендапов больше, чем зубов у Ревы. Человек, который пометался по стольким проектам, что более известен, как «пожалуйста, не надо». Человек, чей вес может унести ворона, – шутила Ляйсан.
Закончила череду острот телеведущая фразой, которая дала понять зрителям и участникам шоу, что все это относилось не к Павлу, а к ведущему программы – Илье Соболеву: «Соболев, выйди, объяви Пашу».
Напомним, на прошлой неделе Утяшева получила роскошный букет с запиской от главы Башкирии Радия Хабирова.
ИСТОЧНИК KP.RU