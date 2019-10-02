2019-10-02T08:05:05+03:00
Общество

Ляйсан Утяшева «прожарила» Павла Волю в эфире юмористического шоу

Но больше всего досталось другому участнику программы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: кадр шоу "Прожарка"фото: кадр шоу "Прожарка"
Изменить размер текста:

Спортсменка и телеведущая из Башкирии Ляйсан Утяшева выступила в эфире популярного шоу, на котором «прожарила» своего супруга Павла Волю.

Суть программы заключается в том, что собравшиеся (чаще всего комики) в юмористической форме унижают приглашенного гостя, в данном случае это был Воля. Для участия в программе позвали его супругу.

Выйдя на сцену, Утяшева пообещала, что не будет шутить. Однако в итоге разразилась довольно забавными репликами, как изначально казалось в адрес известного мужа.

– Сейчас за этой тумбой появится человек, у которого несмешных стендапов больше, чем зубов у Ревы. Человек, который пометался по стольким проектам, что более известен, как «пожалуйста, не надо». Человек, чей вес может унести ворона, – шутила Ляйсан.

Закончила череду острот телеведущая фразой, которая дала понять зрителям и участникам шоу, что все это относилось не к Павлу, а к ведущему программы – Илье Соболеву: «Соболев, выйди, объяви Пашу».

Напомним, на прошлой неделе Утяшева получила роскошный букет с запиской от главы Башкирии Радия Хабирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три года назад житель Башкирии выиграл в лотерею 18 млн рублей, но за деньгами так и не явился
В Башкирии молодая девушка скончалась после встречного ДТП
В День республики уфимцев ждут концерт, фейерверк и лазерное шоу
Глава Демского района Уфы избавился от приставки и.о.
Пропавший 4 года назад уфимец найден мертвым в собственной квартире
Управляющие организации и население Башкирии задолжали за тепло 6,1 млрд рублей
Просит еду у прохожих: в Уфе пытается выжить одинокая бабушка
«В аулах лучше»: мэр Уфы раскритиковал внешний вид шиномонтажек
Жителя Башкирии оштрафовали за публикацию в соцсети
Под Уфой дотла сгорели три дома
Ансамбль бабушек из Башкирии исполнил кавер на песню Земфиры
В Башкирии для экономии оптимизируют 18 больниц, в минздраве рассказали какие
Спасатели составили портрет среднестатистического утонувшего в Башкирии
Погода в Башкирии в среду, 2 октября
В Башкирии молодой любовник напал на свою 44-летнюю подругу
Стала известна судьба школьников из Уфы, которые сбежали с последнего урока и пропали
В Стерлитамаке загорелось здание, в котором жестоко убили щенят