Ляйсан Утяшева «прожарила» Павла Волю в эфире юмористического шоу

СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-02T08:05:05+03:00

Но больше всего досталось другому участнику программы

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Спортсменка и телеведущая из Башкирии Ляйсан Утяшева выступила в эфире популярного шоу, на котором «прожарила» своего супруга Павла Волю.

Суть программы заключается в том, что собравшиеся (чаще всего комики) в юмористической форме унижают приглашенного гостя, в данном случае это был Воля. Для участия в программе позвали его супругу.

Выйдя на сцену, Утяшева пообещала, что не будет шутить. Однако в итоге разразилась довольно забавными репликами, как изначально казалось в адрес известного мужа.

– Сейчас за этой тумбой появится человек, у которого несмешных стендапов больше, чем зубов у Ревы. Человек, который пометался по стольким проектам, что более известен, как «пожалуйста, не надо». Человек, чей вес может унести ворона, – шутила Ляйсан.

Закончила череду острот телеведущая фразой, которая дала понять зрителям и участникам шоу, что все это относилось не к Павлу, а к ведущему программы – Илье Соболеву: «Соболев, выйди, объяви Пашу».

Напомним, на прошлой неделе Утяшева получила роскошный букет с запиской от главы Башкирии Радия Хабирова.

ИСТОЧНИК KP.RU