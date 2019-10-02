Просит еду у прохожих: в Уфе пытается выжить одинокая бабушка

СЕГОДНЯ 05:58 2019-10-02T05:58:44+03:00

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Пустой холодильник, насекомые и едкий запах испражнений - в таких условиях пытается выжить 76-летняя уфимка Валентина Докалова. Бабушка осталась совсем одна, из родни у нее лишь сестры, которые и сами давно на пенсии, так что заботиться о родственнице им сложно. Так и получилось, что пожилая женщина вынуждена просить помощи у посторонних людей.

Пожилая соседка Валентины Рая в беседе с журналистами канала БСТ призналась, что бабушка часто голодает. «Я хлеб ей покупала, она просила... Очень жалко, человек же», - объясняет Рая. Иногда пожилая женщина выходит на улицу и просит еду у прохожих.

Валентина уже плохо видит, с трудом передвигается и не всегда контролирует свои действия. Дверь в ее квартиру незаперта, из-за чего туда часто наведываются посторонние люди, намеревающиеся обокрасть старушку, а также подростки, которым доставляет удовольствие взрывать в квартире бабушки петарды.

В администрации Калининского района журналистам пообещали принять меры для помощи пенсионерке: найти родственников или поместить ее в интернат. По их словам, прежде никаких данных о ее тяжелой жизненной ситуации в отдел опеки не поступало.

Напомним, что это не первый печальный пример того, как пожилые люди в Башкирии пытаются выжить фактически без денег, еды и медицинской помощи. Недавно на всю страну прогремела история бабушки Тони, которая от голода ела одуванчики, пока на помощь ей не пришли неравнодушные люди.

ИСТОЧНИК KP.RU