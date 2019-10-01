«В аулах лучше»: мэр Уфы раскритиковал внешний вид шиномонтажек

СЕГОДНЯ 20:51 2019-10-01T20:51:32+03:00

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Сегодня, 1 октября, на оперативке в мэрии Уфы обсудили блок вопросов, посвященных внешнему облику нестационарных объектов. Особое внимание было уделено фасадам шиномонтажных мастерских. С докладом о них выступил замглавы администрации города Николай Фадеев. По его данным, на территории Уфы работают триста шиномонтажек. Он попросил Ульфата Мустафина поддержать разработку концепции внешнего оформления торговых объектов и точек, оказывающих услуги.

– Это же ужас просто. И как город выглядит с этими мастерскими? В аулах лучше, – заявил Ульфат Мустафин. – Ужасное состояние. У кого вывеска сломана, у кого только половина букв есть. Целиком поддерживаю программу разработки концепции дизайна города. Всех глав районов обязываю сделать концепцию общего вида шиномонтажек.

Мэр Уфы пояснил, что внешний облик города должен соответствовать международному уровню мероприятий, которые в нем проходят.

Напомним, в прошлом году Ульфат Мустафин так же раскритиковал вагончики с фастфудом, которые "уродовали облик города".

ИСТОЧНИК KP.RU