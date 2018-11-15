2018-11-15T09:54:56+03:00
Общество

В Уфе после критики Ульфата Мустафина перенесли вагончик с шаурмой

В башкирской столице решена «проблема номер один»
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Денис ВолковФото: Денис Волков
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Сегодня, 15 ноября, в Уфе произошло знаковое событие – на площади перед Гостиным двором убрали вагончик с шаурмой. Теперь, «уродующая облик города» конструкция перестанет мозолить глаза уфимцам.

Пользователи социальных сетей сфотографировали, как рабочие при помощи автокрана поднимают киоск. По словам очевидцев, его переносят на другое место, где он «не будет бросаться в глаза».

Напомним, «проблема номер один» появилась во вторник, 13 ноября, после очередного оперативного совещания в уфимской мэрии. Тогда Ульфат Мустафин резко высказался о том, что на городских площадях стоят вагончики с шаурмой. По словам Сити-менеджера, такие киоски «уродуют» облик города.

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