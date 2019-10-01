2019-10-01T14:21:30+03:00
Происшествия

В Стерлитамаке загорелось здание, в котором жестоко убили щенят

Очевидцы считают, что его подожгли специально
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В стерлитамакском поселке Строймаш загорелось здание, в котором были найдены тела убитых щенят. Об этом рассказывают местные жители. По словам очевидцев, здание подожгли специально, чтобы причастные к жестокой расправе над кутятами смогли замести следы и избежать ответственности. На месте происшествия работают экстренных службы, в том числе полицейские и пожарные. Аварийному ведомству предстоит выяснить причину пожара.

Напомним, в Стерлитамаке несколько школьников жестоким образом убили десять щенят. Все произошло 21 сентября в поселке Строймаш. Живодеры взрывали в пастях кутят петарды. История, ставшая достоянием общественности неделю спустя, прогремела на всю Россию. Теперь подростков и их родителей хотят привлечь к ответственности. Жители Башкирии создали петицию с просьбой наказать виновных. Полицейские проводят проверку по факту инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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