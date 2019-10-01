2019-10-01T09:20:28+03:00
Общество

«Извлеките из этого уроки»: Хабиров поручил министру ЖКХ готовиться к отопительному сезону заранее

По словам руководителя региона, жалобы от жителей поступают до сих пор
Владислав КАЗАНЦЕВ
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кадр с оперативного совещаниякадр с оперативного совещания
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На еженедельном оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров попросил министра ЖКХ Бориса Беляева готовиться к отопительному сезону на следующий год заранее.

Глава Башкирии Радий Хабиров начал оперативное совещание с обсуждения стартовавшего отопительного сезона. Руководитель региона заявил, что люди до сих пор «справедливо жалуются», что тепло не поступает в достаточно объеме. В связи с этим он поручил министру ЖКХ Борису Беляеву подумать над тем, как будут прогреваться дома и квартиры в следующем году.

– Как жизнь показала, быстрое принятие решения привело к тому, что многое оказалось неправдой: что системы залиты, что опрессовка произведена и так далее, – сказал Хабиров. – Извлеките, пожалуйста, из этого уроки. Я откровенно говорю и повторяю еще раз: я не очень высоко оцениваю деятельность глав муниципалитетов и Министерства ЖКХ по подключению тепла.

Напомним, Башкирия перешла на новую систему оплаты за отопление – 1/8. Теперь жильцы будут платить за тепло только в те месяцы, когда отопление подается в их квартиры. Соответствующее постановление было принято в правительстве республики 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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