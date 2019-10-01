Жители Башкирии перестанут платить за отопление летом

СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-01T06:21:57+03:00

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Вся Башкирия перешла на новую систему оплаты за отопление 1/8.

Напомним, что ранее в республике работала иная система – жильцы платили за отопление каждый месяц года. Проще говоря, в «платежке» соответствующая графа стояла даже стояла в месяцы летней жары.

Согласно новой системе, сейчас жильцы будут платить за тепло только в месяцы, когда отопление фактически подается в их квартиры. Поэтому схема называется 1/8 – по количеству месяцев в отопительном сезоне. 28 сентября постановление о введение нового метода оплаты приняли в правительстве региона.

Корректировка платы за услугу подачи отопления пройдет в начале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU