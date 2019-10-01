Уфимцы смогут бесплатно пересаживаться в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 07:09 2019-10-01T07:10:11+03:00

Уфимцы могут бесплатно пересаживаться с автобусов на троллейбусы и трамваи

Пока акция работает только с государственным и муниципальным перевозчиками

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В Уфе обладатели транспортной карты «Алга» смогут бесплатно пересаживаться с автобусов на электротранспорт.

Напомним, что ранее подобная услуга работала во всех автобусах государственного «Башавтотрнса» и МУЭТ. Оплатив билет картой «Алга» и сохранив чек пассажир может бесплатно пересесть на еще один автобус или троллейбус. За сентябрь 2019 года уфимцы воспользовались акцией 38 тысяч раз.

С 1 октября акция начала работать в двухстороннем режиме - между автобусами и электротранспортом. В скором времени власти республики планируют подключить к акции и частных перевозчиков.

Примечательно, что пересаживаться с одного маршрута на другой можно несколько раз. В таком случае экономия вырастает в разы.

ИСТОЧНИК KP.RU