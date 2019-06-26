В Башкирии начнут использовать карту «Алга»: что нужно знать и где ее купить

С 1 июля в Башкирии вводится единая транспортная карта. Уже сейчас карту «Алга» можно купить в отделениях «Сбербанка», киосках «Уфапечати», сети магазинов «Байрам», «Башспирт», «Альдо», «Батыр», аптеках «Башфармации», а также в пунктах пополнения карт «Башавтотранс».

На пресс-конференции, посвященной обсуждению единой транспортной карты, руководитель Гостранса Тимур Мухаметьянов объяснил журналистам, как будет работать транспортная карта «Алга».

– Пассажир при входе в транспортное средство прикладывает карточку к терминалу, он будет находиться с правой стороны, прямо на поручне, – пояснил Мухаметьянов. – Из терминала выходит билет, он его отрывает и дальше осуществляет поездку.

Стоимость единой транспортной карты составляет 50 рублей. Изначально на карте денег не будет. Пополнить её можно при покупке или через «Сбербанк-онлайн». В ближайшее время пунктами пополнения счета обзаведутся крупные остановочные павильоны. В первую очередь карты появятся в столице, а затем во всех городах и районах республики. Помимо этого, 1 сентября на мобильной операционной системе Android появится приложение «Алга», позволяющее следить за балансом и пополнять его. Со смартфона пассажиры смогут совершать бесконтактный платеж, то есть необходимость носить с собой пластик отпадет.

ГОРОЖАНЕ СМОГУТ СЭКОНОМИТЬ

Чиновник также рассказал об экономической целесообразности единой транспортной карты. Например, если стоимость проезда наличными составляет 25 рублей, то по карте сумма снизится до 20. В дальнейшем, после обкатки системы, пассажиры смогут выбирать удобный для себя тариф. Возможны и безлимитные решения на один или три месяца, полгода и год. На данный момент наверняка можно говорить только об одном тарифе – «часовом», который будет введён с 1 сентября. Оплатив поездку один раз, пассажиры смогут ездить на общественном транспорте в течение часа. Такой тариф подойдет для жителей, которые добираются до места работы с пересадками.

По плану 7,1 тысяч государственных и частных автобусов, трамваев и троллейбусов будут оснащены терминалами оплаты. На текущем этапе оборудованы только 1,6 тысяч пассажирских машин – в основном в Уфе. До 1 августа планируется оснастить приборами оставшиеся транспортные средства. Терминалы будут принимать не только карту «Алга», но и банковские карты распространенных платежных систем: Visa, Master Card и Мир. Будут поддерживаться и проездные «Башавтотранса». Пока их ещё можно пополнить. Продажу новых карт ГУП приостановил. Вероятно, они вскоре выйдут из обращения. Возможность оплатить билет наличными также сохранится. Терминалы «частникам» установят бесплатно, однако они должны будут отбить затраты, отдав 4,5% от стоимости проезда по карте.

В системе «Алга» объединится весь общественный транспорт Башкирии. Пассажиры смогут использовать карту в разных городах республики, независимо от того, где она была куплена. Но здесь есть важная оговорка: совершать поездки можно только в пределах того или иного населенного пункта и в пригороде. С помощью единой транспортной карты нельзя оплатить междугороднюю перевозку.

Для оказания информационной поддержки участникам системы и самим пассажирам скоро заработает сайт alga-card.ru. Уже зарегистрирован единый справочный номер горячей линии 8-800-347-1111.