2019-09-30T19:11:12+03:00
Общество

Жителей Башкирии удивил абсолютно голый мужчина, разгуливающий по улицам

Сельчане предположили, что голый парень находился под воздействием наркотиков
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: скриншот видео из соцсетейФото: скриншот видео из соцсетей
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Необычную картину наблюдали жители села Менеузтамак Миякинского района: прямо по улицам, не взирая на осенние заморозки, разгуливал абсолютно голый мужчина. Как сообщает портал UfacityNews, молодой человек совершенно не стеснялся своей наготы и вообще вел себя подозрительно, словно находился под воздействием наркотических средств.

- Не хватало таких придурков в городах, теперь они еще в деревнях появились, - негодуют местные жители.

Действительно, голыми прохожими жителей Башкирии уже не удивить: например, в конце августа обнаженный мужчина преспокойно гулял по улицам Стерлитамака, не смущаясь изумленных взглядов прохожих. Впрочем, прибывший наряд полиции заставил его прикрыться и проследовать в отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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