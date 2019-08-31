2019-08-31T21:25:40+03:00
Общество

Жителей башкирского города шокировал абсолютно голый мужчина

Молодой человек ходил нагишом средь бела дня
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 31 августа, жителей Стерлитамака шокировал абсолютно голый мужчина, который разгуливал по городу.

Фотографии молодого человека появились в социальных сетях. Он прошел довольно долгий путь – сначала его заметили в спальном районе, а затем возле нового жилого комплекса.

Вел себя мужчина тихо – не кричал, не истерил, просто молча шел. Однако его все же задержали стражи порядка.

В комментариях к снимкам в соцсетях стали шутить, что надо понять человека, наверное, он выплатил ипотеку.

- Стриптизер, небось. Домой с работы идет, - смеется Алена З.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24