Жителей башкирского города шокировал абсолютно голый мужчина
Молодой человек ходил нагишом средь бела дня
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Сегодня, 31 августа, жителей Стерлитамака шокировал абсолютно голый мужчина, который разгуливал по городу.
Фотографии молодого человека появились в социальных сетях. Он прошел довольно долгий путь – сначала его заметили в спальном районе, а затем возле нового жилого комплекса.
Вел себя мужчина тихо – не кричал, не истерил, просто молча шел. Однако его все же задержали стражи порядка.
В комментариях к снимкам в соцсетях стали шутить, что надо понять человека, наверное, он выплатил ипотеку.
- Стриптизер, небось. Домой с работы идет, - смеется Алена З.
ИСТОЧНИК KP.RU