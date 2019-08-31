Жителей башкирского города шокировал абсолютно голый мужчина

СЕГОДНЯ 21:25 2019-08-31T21:25:40+03:00

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Сегодня, 31 августа, жителей Стерлитамака шокировал абсолютно голый мужчина, который разгуливал по городу.

Фотографии молодого человека появились в социальных сетях. Он прошел довольно долгий путь – сначала его заметили в спальном районе, а затем возле нового жилого комплекса.

Вел себя мужчина тихо – не кричал, не истерил, просто молча шел. Однако его все же задержали стражи порядка.

В комментариях к снимкам в соцсетях стали шутить, что надо понять человека, наверное, он выплатил ипотеку.

- Стриптизер, небось. Домой с работы идет, - смеется Алена З.

ИСТОЧНИК KP.RU