Уфимская школьница оказалась в реанимации из-за отравления
12-летняя школьница из Уфы отравилась неизвестным веществом и оказалась в реанимации.
Как сообщает источник «КП-Уфа», случай произошел в прошлое воскресенье, 29 сентября. По предварительным данным, вечером девочка пожаловалась родителям на плохое самочувствие. Взрослые немедленно вызвали медиков. Школьницу доставили в ближайшую больницу. Сейчас девочка находится в реанимации. Сейчас медики и стражи порядка устанавливают, чем могла отравиться ученица школы.
Напомним, что это уже не первый похожий случай, который произошел в Уфе за последние дни. 28 сентября рядом с одним из уфимских вузов медики обнаружили девушку, которая находилась в бессознательном состоянии. Рядом с ней нашли два пустых блистера от рецептурного антидепрессанта.
ИСТОЧНИК KP.RU