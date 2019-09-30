2019-09-30T17:25:01+03:00
Общество

Уфимская школьница оказалась в реанимации из-за отравления

Случай произошел вечером в воскресенье
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Девочку отвезли в реанимационное отделение уфимской больницыДевочку отвезли в реанимационное отделение уфимской больницы
Изменить размер текста:

12-летняя школьница из Уфы отравилась неизвестным веществом и оказалась в реанимации.

Как сообщает источник «КП-Уфа», случай произошел в прошлое воскресенье, 29 сентября. По предварительным данным, вечером девочка пожаловалась родителям на плохое самочувствие. Взрослые немедленно вызвали медиков. Школьницу доставили в ближайшую больницу. Сейчас девочка находится в реанимации. Сейчас медики и стражи порядка устанавливают, чем могла отравиться ученица школы.

Напомним, что это уже не первый похожий случай, который произошел в Уфе за последние дни. 28 сентября рядом с одним из уфимских вузов медики обнаружили девушку, которая находилась в бессознательном состоянии. Рядом с ней нашли два пустых блистера от рецептурного антидепрессанта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе шестилетняя девочка серьезно пострадала в аварии
В цветочном магазине в Уфе обнаружили труп мужчины
Два дома Усадьбы Судаковых в Уфе получили статус памятников истории и культуры
Член СПЧ Башкирии предложил запретить провинившимся детям пользоваться гаджетами
Уфимку во время изгнания нечисти обокрала гадалка
В Уфе рядом с университетом нашли молодую девушку в бессознательном состоянии
Мировая дискуссионная площадка по развитию малого и среднего бизнеса будет создана по итогам бизнес-форума ШОС и БРИКС
«На высоте 3100 метров»: туристы из Уфы застряли на подъемнике в Приэльбрусье
Жители Уфы выступят на общественных слушаниях против строительства дельфинария
После череды краж МВД рекомендовало ДУМ Башкирии установить в мечетях камеры и поставить охранников
В Башкирии построят комплекс для сортировки мусора за 540 млн рублей